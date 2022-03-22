Будут ли в России запрещать использование VPN

«О таких инициативах я не знаю. Мы их не прорабатывали», — заявил Хинштейн. Стоит отметить, что вопрос касался конкретно ограничения применения VPN для использования Instagram и Facebook (площадки признаны экстремистскими, мы обязаны указывать это).

Что интересно, ранее Хинштейн говорил, что в России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, и Роскомнадзор намерен продолжить эту работу. Как это вяжется с отсутствием законодательных ограничений, неясно.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на VPN-сервисы с 24 февраля по 1 марта вырос в 13,7 раза в сравнении с предыдущей неделей.