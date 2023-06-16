«Будут всячески сопротивляться»: в Совфеде оценили использование ИИ в политике

Дискуссии вращались вокруг потенциальных опасностей использования искусственного интеллекта для продвижения «цифровой диктатуры» и предложения заменить чиновников-людей искусственным интеллектом.

Пушков выразил поддержку этой идее, но также выразил обеспокоенность по поводу роста безработицы в результате перемещения рабочих мест. Он отметил, что у многих должностных лиц, затронутых заменой, будут ограниченные альтернативные перспективы трудоустройства, поскольку их функции часто связаны с административными задачами и «коррупцией».

Пушков признал, что бюрократические структуры будут решительно сопротивляться такой замене, считая, что они будут утверждать, что «бездушные, ленивые и коррумпированные» чиновники незаменимы.