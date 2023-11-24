Букетный диссонанс: люди не так сильно любят хризантемы, показало исследование

Исследование, проведенное с использованием технологии слежения за глазами, показало, что потребители отдают предпочтение определенным видам цветов, отдавая предпочтение розам и отвергая хризантемы.

Удивительно, но выбор цветов для покупателей важнее таких элементов дизайна, как симметрия или композиция линий. Розы стоят дороже и привлекают больше внимания.

Исследование, в котором приняли участие 120 человек, ставит под сомнение зависимость цветочной индустрии от теории дизайна, подчеркивая важность понимания желаний покупателей.