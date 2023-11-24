Букетный диссонанс: люди не так сильно любят хризантемы, показало исследование

Букетный диссонанс: люди не так сильно любят хризантемы, показало исследованиеА что предпочитает ваша вторая половинка?
Исследователи из Университета штата Северная Каролина (North Carolina State University) в своем цветочном откровении выявили предпочтения потребителей, которые противоречат традиционным представлениям флористов.
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Исследование, проведенное с использованием технологии слежения за глазами, показало, что потребители отдают предпочтение определенным видам цветов, отдавая предпочтение розам и отвергая хризантемы.
Удивительно, но выбор цветов для покупателей важнее таких элементов дизайна, как симметрия или композиция линий. Розы стоят дороже и привлекают больше внимания.
Исследование, в котором приняли участие 120 человек, ставит под сомнение зависимость цветочной индустрии от теории дизайна, подчеркивая важность понимания желаний покупателей.