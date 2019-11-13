Наука и технологии
Сегодня 16:01
Бумажные пакеты тоже оказались вредными для природы
Они – не альтернатива пластиковым
Эксперт российского отделения Greenpeace заявил журналистам, что бумажные пакеты вредны для природы, как и пластиковые. Хоть многие и думают, будто использование таких пакетов предпочтительнее, на деле при их производстве выбрасывает много вредных веществ и парниковых газов.
Даже больше, чем при производстве пластика. По этой причине Greenpeace предлагает людям в принципе отказаться от использования одноразовых вещей, к которым относятся и бумажные пакеты. По словам эксперта, при их производстве выбрасывается на 70% больше вредных веществ в воздух и в 50 раз больше — в воду, чем при создании пластика.
В Greenpeace считают, что бумажные пакеты можно использовать максимум как переходную меру, но только с добавлением в них переработанных материалов.