Бумажные пакеты тоже оказались вредными для природы

Даже больше, чем при производстве пластика. По этой причине Greenpeace предлагает людям в принципе отказаться от использования одноразовых вещей, к которым относятся и бумажные пакеты. По словам эксперта, при их производстве выбрасывается на 70% больше вредных веществ в воздух и в 50 раз больше — в воду, чем при создании пластика.

В Greenpeace считают, что бумажные пакеты можно использовать максимум как переходную меру, но только с добавлением в них переработанных материалов.