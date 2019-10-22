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Бумажными самолётиками научились управлять со смартфона

Собрали на проект деньги «всем миром»
На краудфандинговой платформе Kickstarter идёт сбор средств на создание управляемого со смартфона бумажного самолётика.

Проектом занимается бывший пилот Шай Гойтейн (Shai Goitein). Комплект для самолётика называется PowerUp 4.0. Базовый его вариант включает в себя шаблоны для бумажных аппаратов, зарядный кабель microUSB, крепёжную рейку, запасной набор пропеллеров и руководство. Такой набор стоит $49. За $59 можно получить вдобавок настольную подставку и 10 шаблонов. $79 — цена самого полного комплекта с двумя непромокаемыми шаблонами, моделью из пенокартона «сделай сам», колёсиками, светодиодными огнями и коннектором для деревянной модели.

На проект уже собрали гораздо больше, чем требовалось — более миллиона долларов. Изначально автор просил $40 тысяч.

Бумажный самолётик на одном заряде сможет летать десять минут. Максимальная его скорость — 10 м/с. Управлять им можно на расстоянии до 70 метров. Начать поставлять девайс покупателям должны в апреле 2020 года.

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