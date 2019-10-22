Бумажными самолётиками научились управлять со смартфона

Проектом занимается бывший пилот Шай Гойтейн (Shai Goitein). Комплект для самолётика называется PowerUp 4.0. Базовый его вариант включает в себя шаблоны для бумажных аппаратов, зарядный кабель microUSB, крепёжную рейку, запасной набор пропеллеров и руководство. Такой набор стоит $49. За $59 можно получить вдобавок настольную подставку и 10 шаблонов. $79 — цена самого полного комплекта с двумя непромокаемыми шаблонами, моделью из пенокартона «сделай сам», колёсиками, светодиодными огнями и коннектором для деревянной модели.

На проект уже собрали гораздо больше, чем требовалось — более миллиона долларов. Изначально автор просил $40 тысяч.

Бумажный самолётик на одном заряде сможет летать десять минут. Максимальная его скорость — 10 м/с. Управлять им можно на расстоянии до 70 метров. Начать поставлять девайс покупателям должны в апреле 2020 года.