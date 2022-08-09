«Бургер Кинг» разослал тысячам пользователей пустую квитанцию по почте

Сегодня в 12:04
1 мин.
«Бургер Кинг» разослал тысячам пользователей пустую квитанцию по почтеПричины неясны
Burger King разослал тысячам клиентов электронное письмо с пустой квитанцией о заказе. Пользователи теряются в догадках: компанию взломали или это просто ошибка.
Некоторые пользователи даже получили два электронных письма Burger King. Письма с заказами были отправлены с основного рекламного ящика сети быстрого питания.
Издание The Verge связалось с компанией, чтобы прояснить ситуацию, однако пока ответа не было. Отмечается, что многие люди, получившие электронные письма, даже не помнят о создании учётной записи Burger King.