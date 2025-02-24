Наука и технологии
Опубликовано 24 февраля 2025, 00:45
1 мин.

BYD подготовила крупнейшие в мире проекты по хранению энергии на аккумуляторах

В Саудовской Аравии
Китайский энергетический гигант BYD подписал соглашение о строительстве крупнейшей в мире системы хранения энергии на аккумуляторах в Саудовской Аравии. Проект будет охватывать пять объектов и хранить в общей сложности 12,5 ГВт-ч энергии.
BYD подготовила крупнейшие в мире проекты по хранению энергии на аккумуляторах

© Ferra.ru

Эта инициатива является частью плана Саудовской Аравии «Видение 2030», согласно которому в течение пяти лет 50% электроэнергии в стране должно вырабатываться из возобновляемых источников. Долгосрочная цель — сократить выбросы углекислого газа до нуля к 2060 году.

Каждый объект будет оснащен передовой системой хранения энергии MC Cube-T от BYD, в которой используются компактные и эффективные батареи Blade, также используемые в электромобилях компании. Эти системы отличаются высокой плотностью энергии и малой занимаемой площадью.

Этот проект будет почти в четыре раза больше, чем самый большой на сегодняшний день аккумуляторный накопитель — проект Edwards & Sanborn мощностью 3,3 ГВт-ч в Калифорнии. Он также опирается на растущие инвестиции Саудовской Аравии в хранение энергии, после того как в прошлом месяце была запущена установка Bisha мощностью 2 ГВт-ч.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
,
#Энергия