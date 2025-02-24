BYD подготовила крупнейшие в мире проекты по хранению энергии на аккумуляторах

Эта инициатива является частью плана Саудовской Аравии «Видение 2030», согласно которому в течение пяти лет 50% электроэнергии в стране должно вырабатываться из возобновляемых источников. Долгосрочная цель — сократить выбросы углекислого газа до нуля к 2060 году.

Каждый объект будет оснащен передовой системой хранения энергии MC Cube-T от BYD, в которой используются компактные и эффективные батареи Blade, также используемые в электромобилях компании. Эти системы отличаются высокой плотностью энергии и малой занимаемой площадью.

Этот проект будет почти в четыре раза больше, чем самый большой на сегодняшний день аккумуляторный накопитель — проект Edwards & Sanborn мощностью 3,3 ГВт-ч в Калифорнии. Он также опирается на растущие инвестиции Саудовской Аравии в хранение энергии, после того как в прошлом месяце была запущена установка Bisha мощностью 2 ГВт-ч.