Быки помогли лучше понять фертильность мужчин

Бесплодием страдает каждая восьмая пара в мире, и зачастую это связано с мужскими факторами. Однако выявление генетических причин у людей затруднено из-за ограниченности данных и этических ограничений. Решение? Быки. Исследователи из ETH Zurich проанализировали активность генов в различных репродуктивных тканях молодых быков, создав всеобъемлющий «профиль фертильности».

Многие идентифицированные гены также имеют отношение к мужской фертильности человека, благодаря сохранению механизмов у млекопитающих. Были обнаружены специфические варианты генов, связанные с низкой фертильностью у быков, что может помочь в раннем выявлении в программах разведения. Улучшенная диагностика, основанная на этих результатах, может предотвратить неудачные осеменения, что позволит фермерам сэкономить значительные средства.

Хотя влияние на исследования фертильности человека пока стопроцентно неясно, полученные знания открывают путь для дальнейших исследований. В первую очередь от этого выиграют животноводы, которые могут свести к минимуму финансовые потери от неудачных осеменений.

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