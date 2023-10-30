Были ли кошки когда-нибудь в космосе

О собаках Белке и Стрелке знают, наверное, все. Но почему выбрали именно собак, а не кошек?

Дело в том, что учёные учитывали сразу несколько факторов при выборе животного для полёта в космос. Один из них - это размер. Существовали также ограничения по массе тела (около 7 кг).

Небольших обезьян (макак) не стали отправлять из-за того, что в стране они не водились, были нестрессоустойчивыми, менее предсказуемыми по сравнению с собаками и кошками, требовали большого количества времени для дрессировки.