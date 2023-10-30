Были ли кошки когда-нибудь в космосе

Были ли кошки когда-нибудь в космосеИли отправляли только собак?
Все мы знаем, что в космосе уже побывали различные животные. Например, в СССР отправляли в основном собак, в Соединённых Штатах - обезьян. А что насчёт кошек?
О собаках Белке и Стрелке знают, наверное, все. Но почему выбрали именно собак, а не кошек?
Дело в том, что учёные учитывали сразу несколько факторов при выборе животного для полёта в космос. Один из них - это размер. Существовали также ограничения по массе тела (около 7 кг).
Небольших обезьян (макак) не стали отправлять из-за того, что в стране они не водились, были нестрессоустойчивыми, менее предсказуемыми по сравнению с собаками и кошками, требовали большого количества времени для дрессировки.
Когда же специалисты выбирали между кошками и собаками, то учитывали следующие пункт. Прежде всего, животное должно быть покладистым и дружелюбно относиться к человеку. Также оно должно хорошо поддаваться дрессировке, сохранять спокойствие в замкнутом пространстве, хорошо выдерживать перегрузки, легко привыкать к необычным условиям полёта. Его психика и физиология, кроме того, должна быть хорошо изучена.
В результате выбрали собак. Тем не менее вообще в космос кошек отправляли. Это произошло в 1963 году во Франции. Кошка была беспородной, звали её Фелисетт. Её полёт прошёл успешно, а после возвращения на Землю её начали изучать.