Было ожидаемо. Российская "дочка" Google подала на банкротство

Первоначально на это обратил внимание Forbes. Соответствующее заявление было найдено в картотеке арбитражных дел.

Ранее арбитражный суд Москвы арестовал в общей сложности еще 1 млрд рублей на счетах российского подразделения Google. Таким образом арест банковского счета привел к невозможности исполнять денежные обязательства, что и привело к началу процесса банкротства. При этом сообщается, что компания еще в мае заявляла о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.

Такое решение неудивительно – уже с прошлого месяца российская “дочка” Google сталкивается с постоянными исками за блокировку YouTube-каналов российских телекомпаний.