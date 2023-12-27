Быстрая зарядка есть и у Apple Watch: от 0-80 % всего за 45 минут

Для быстрой зарядки необходимо иметь правильные инструменты. Кабель Apple USB-C Magnetic Fast Charging Cable, оснащенный магнитным зарядным устройством с алюминиевым корпусом, — это ваш билет к высокоскоростной зарядке. Хотя он входит в комплект поставки новых Apple Watches, вы можете приобрести его отдельно за 29 долларов.

Теперь поговорим об адаптерах питания. Миссия Apple по сокращению воздействия на окружающую среду означает, что больше никаких блоков питания в коробке. Вам понадобится адаптер питания USB-C с поддержкой USB Power Delivery мощностью 5 Вт или выше. На маркетплейсах можно найти достаточно надежные бренды, такие как UGreen, по цене от 10 долларов.

Но учтите, что если вы используете док-станцию MagSafe Duo или магнитную зарядную док-станцию для Apple Watch, быстрая зарядка будет недоступна. Однако вы все равно можете использовать шайбу для быстрой зарядки в различных доках сторонних производителей.