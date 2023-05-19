Быстрее вашего Wi-Fi: из космоса на Землю за 6 минут передали 3,6 Тб данных

Быстрее вашего Wi-Fi: из космоса на Землю за 6 минут передали 3,6 Тб данных200 гигабит в секунду, между прочим
Инженеры NASA совершили прорыв в передаче данных между спутниками и Землей с помощью лазеров, говорится в недавнем докладе американского космического агентства. Они установили рекорд, передав 3,6 терабайта данных со спутника всего за шесть минут.
Лазерная система, использованная в эксперименте, обеспечила впечатляющую пропускную способность в 200 гигабит в секунду. Инженеры использовали систему TeraByte InfraRed Delivery (TBIRB) на спутнике PTD-3, которая уже использовалась в прошлом году для передачи данных на скорости более 100 Гбит/с.
Недавнее достижение удвоило объем данных, которые спутник может отправить в течение шестиминутного полета над наземной станцией. TBIRB использует лазерную связь вместо традиционных радиоволн, обеспечивая безопасную и высокоскоростную передачу данных.