Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2024, 01:33
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Быстрейший микроскоп увидел события за 1 квинтиллионную долю секунды

Самый быстрый в мире
Физики из Университета Аризоны представили самый быстрый в мире электронный микроскоп, способный «замораживать» время с поразительной скоростью в одну аттосекунду — одну квинтиллионную долю секунды. Этот прорыв позволяет ученым наблюдать субатомные события с беспрецедентным временным разрешением.
Быстрейший микроскоп увидел события за 1 квинтиллионную долю секунды
© Ferra

Ранее самая короткая длительность, зафиксированная электронными микроскопами, составляла 43 аттосекунды. Новая технология, разработанная командой под руководством Мохаммеда Хассана, превосходит этот показатель с существенным отрывом. В «аттомикроскопе» используется сложный метод, включающий сверхбыстрые электронные импульсы и поляризованные световые пучки. Запуская импульс ультрафиолетового света в фотокатод, исследователи генерируют сверхбыстрые электроны. Затем эти электроны подвергаются воздействию двух лазерных лучей с немного разнесенным временем прихода, создавая «стробированный» импульс, который позволяет получать изображения образцов, таких как графен, в аттосекундном масштабе.

Это достижение основывается на фундаментальной работе Пьера Агостини, Ференца Крауша и Анны Л’Юильер, которые были удостоены Нобелевской премии по физике в 2023 году за их вклад в генерацию аттосекундных световых импульсов.