Быстрейший микроскоп увидел события за 1 квинтиллионную долю секунды

Ранее самая короткая длительность, зафиксированная электронными микроскопами, составляла 43 аттосекунды. Новая технология, разработанная командой под руководством Мохаммеда Хассана, превосходит этот показатель с существенным отрывом. В «аттомикроскопе» используется сложный метод, включающий сверхбыстрые электронные импульсы и поляризованные световые пучки. Запуская импульс ультрафиолетового света в фотокатод, исследователи генерируют сверхбыстрые электроны. Затем эти электроны подвергаются воздействию двух лазерных лучей с немного разнесенным временем прихода, создавая «стробированный» импульс, который позволяет получать изображения образцов, таких как графен, в аттосекундном масштабе.

Это достижение основывается на фундаментальной работе Пьера Агостини, Ференца Крауша и Анны Л’Юильер, которые были удостоены Нобелевской премии по физике в 2023 году за их вклад в генерацию аттосекундных световых импульсов.