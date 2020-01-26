Быстрые зарядные устройства Samsung обвинили в работе не в полную мощность

Специалист обвинил быстрые зарядные устройства Samsung в работе не в полную мощность после экспериментов со смартфоном Galaxy Note10 Plus. Вайнбах обнаружил, что в полную силу устройство работает только в том случае, если заряд аккумулятора аппарата не превышает 30%. Как только это значение достигается, мощность падает почти вдвое — до 25 Вт. Вайнбах предположил, что ситуация может измениться с выходом Galaxy S20.

Стоит отметить, что стоимость 45-ваттного зарядного устройства Samsung составляет $50 (около 3000 рублей).