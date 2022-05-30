Быть киборгами проще, чем кажется: мозг оказался способен воспринимать импланты как «родные»

Обычно мы думаем об имплантах как о чём-то, что заменяет потерянные части тела. Но аугментация не обязательно должна ограничиваться заменой. Энтузиасты верят, что однажды люди смогут носить третью руку или хвост, которые будут управляться нашим мозгом.

Новое исследование подтверждает, что для него это не должно будет составить труда. Учёные провели эксперимент, в рамках которого 18 участников носили роботизированный «шестой палец» рядом с мизинцем на одной из рук. На предплечьях участников установили сенсоры, которые переводили электрическую активность из их мышц в сигналы для искусственного пальца. Затем люди должны были играть в видеоигры, сгибать и разгибать пальцы. В итоге участники рассказали, что начали ощущать шестой роботизированный палец частью руки. Они уже не были уверены, где кончается их собственное тело и начинается механическая часть.