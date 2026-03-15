Опубликовано 15 марта 2026, 15:18
ByteDance приостановила мировой запуск ИИ-генератора видео

Причиной стали претензии Disney и Paramount из-за контента
Компания ByteDance, разработчик Seedance 2.0, временно остановила глобальный релиз своего нового генератора видео на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на осведомленные источники.
Решение было принято спустя месяц после запуска инструмента в Китае. Тогда студии Disney и Paramount направили компании письма с требованием прекратить использование материалов, защищенных авторским правом. Поводом стали пользовательские ролики, в том числе вирусное видео с участием Брэда Питта и Тома Круза. Это вызвало подозрения, что модель обучалась на охраняемых произведениях.

Ранее в ByteDance заявляли о намерении усилить защиту интеллектуальной собственности и предотвратить неправомерное использование контента. Когда именно компания планирует возобновить международный релиз Seedance 2.0, пока не сообщается.