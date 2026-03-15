ByteDance приостановила мировой запуск ИИ-генератора видео

Опубликовано 15 марта 2026, 15:181 мин.
ByteDance приостановила мировой запуск ИИ-генератора видеоПричиной стали претензии Disney и Paramount из-за контента
Компания ByteDance, разработчик Seedance 2.0, временно остановила глобальный релиз своего нового генератора видео на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на осведомленные источники.
© Ferra.ru
Решение было принято спустя месяц после запуска инструмента в Китае. Тогда студии Disney и Paramount направили компании письма с требованием прекратить использование материалов, защищенных авторским правом. Поводом стали пользовательские ролики, в том числе вирусное видео с участием Брэда Питта и Тома Круза. Это вызвало подозрения, что модель обучалась на охраняемых произведениях.
Ранее в ByteDance заявляли о намерении усилить защиту интеллектуальной собственности и предотвратить неправомерное использование контента. Когда именно компания планирует возобновить международный релиз Seedance 2.0, пока не сообщается.