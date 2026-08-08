ByteDance разработает ИИ-модель с 10 трлн параметров

Опубликовано 08 августа 2026, 15:131 мин.
ByteDance разработает ИИ-модель с 10 трлн параметровМодель сейчас проходит предварительное обучение
ByteDance работает над новой моделью искусственного интеллекта (ИИ), объем которой может достигать 10 трлн параметров, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Reuters не смогла самостоятельно подтвердить эту информацию, компания комментарий не предоставила.
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Если оценка подтвердится, система будет более чем втрое крупнее китайской Kimi K3 от Moonshot AI, содержащей 2,8 трлн параметров. По оценкам отрасли, у наиболее продвинутой модели Anthropic Mythos 5 может быть около 8 трлн параметров, а у Fable 5 около 5 трлн.
Параметры являются числовыми настройками, которые модель получает в процессе обучения и использует для обработки данных и выполнения задач. При этом их количество показывает масштаб системы, но не гарантирует ее возможностей.
Сейчас модель ByteDance находится на этапе предварительного обучения. По данным FT, этот процесс обычно занимает от трех до шести месяцев.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева