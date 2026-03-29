ByteDance усилила защиту видеомодели Seedance 2.0 перед глобальным запуском

Опубликовано 29 марта 2026, 21:261 мин.
ByteDance усилила защиту видеомодели Seedance 2.0 перед глобальным запускомКомпания опасается обвинений в нарушении авторских прав
Компания ByteDance, владелец TikTok, объявила об усилении защиты своей модели видеогенерации Seedance 2.0 перед глобальным запуском. Разработчик добавил «продвинутые"µ водяные знаки и механизмы охраны интеллектуальной собственности.
Решение связано с пристальным вниманием голливудских студий. В феврале в сети появились многочисленные ролики, сгенерированные Seedance, с участием известных актеров и персонажей, что вызвало подозрения в нарушении авторских прав. ByteDance работала со сторонним партнером по тестированию на проникновение, чтобы усилить безопасность новой версии.
Seedance 2.0 станет доступна пользователям платформы CapCut в Европе, Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Новые функции включают водяные знаки стандарта C2PA. Он позволяет идентифицировать контент, созданный моделью, даже если он был изменен или опубликован на других площадках.
Источник:South China Morning Post
Автор:Ингела Воробьева