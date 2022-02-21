Бытовые вещи, которые усугубляют астму

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Бытовые вещи, которые усугубляют астмуУчёные выявили самые значимые
Известно, что табачный дым, пыльца, плесень, пыль, домашние животные могут спровоцировать или усугубить симптомы астмы. Новое исследование выявило наиболее значимых виновников.
Авторы новой работы рассмотрели 56 исследований, в которых приняли участие 137 840 человек в Австралии. Анализ подтвердил, что пассивное курение, синтетические постельные принадлежности и газовое отопление в домашних хозяйствах являются самыми значимыми факторами, вызывающими симптомы астмы.
Что касается постельного белья, то речь идёт о таких материалах, как микрофибра, нейлон или акрил. Синтетические подушки с большей вероятностью улавливают аллергены кошек и собак.
Учёные считают, что их свежее исследование поможет людям с астмой облегчить себе жизнь, избавившись от наиболее раздражающих факторов.
Источник: Science Alert