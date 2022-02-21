Бытовые вещи, которые усугубляют астму

Авторы новой работы рассмотрели 56 исследований, в которых приняли участие 137 840 человек в Австралии. Анализ подтвердил, что пассивное курение, синтетические постельные принадлежности и газовое отопление в домашних хозяйствах являются самыми значимыми факторами, вызывающими симптомы астмы.

Что касается постельного белья, то речь идёт о таких материалах, как микрофибра, нейлон или акрил. Синтетические подушки с большей вероятностью улавливают аллергены кошек и собак.

Учёные считают, что их свежее исследование поможет людям с астмой облегчить себе жизнь, избавившись от наиболее раздражающих факторов.