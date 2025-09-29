Бюджетные наушники CMF Headphone Pro получат батарею на 100 часов

Опубликовано 29 сентября 2025, 20:151 мин.
Бюджетные наушники CMF Headphone Pro получат батарею на 100 часовНовые наушники суббренда Nothing
Бренд CMF by Nothing готовит к выпуску новые наушники Headphone Pro, которые будут более доступной моделью по сравнению с Nothing Headphone (1). Недавно компания опубликовала ещё один тизер, раскрыв, видимо, главное преимущество новинки — до 100 часов работы без подзарядки.
© CMF
Для сравнения, флагманские Nothing Headphone (1) обеспечивает до 35 часов с активным шумоподавлением (ANC) и до 80 часов без него. Судя по всему, 100-часовой показатель для CMF Headphone Pro будет актуален при отключённом ANC (если эта функция вообще появится).
В ролике также показаны элементы дизайна: кнопки, ползунок, разъём 3,5 мм и амбушюр. Ранее компания намекала на модульную конструкцию с возможностью замены деталей.
Headphone Pro станут первой полноразмерной моделью в линейке CMF.