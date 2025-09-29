Бюджетные наушники CMF Headphone Pro получат батарею на 100 часов

Для сравнения, флагманские Nothing Headphone (1) обеспечивает до 35 часов с активным шумоподавлением (ANC) и до 80 часов без него. Судя по всему, 100-часовой показатель для CMF Headphone Pro будет актуален при отключённом ANC (если эта функция вообще появится).