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Бюджетный роутер Wi-Fi Xiaomi временно продают со скидкой 40%
До 26 декабря
На Яндекс.Маркете со скидкой предлагают бюджетный роутер Wi-Fi Xiaomi со скидкой 40%. Акция продлится до 26 декабря включительно.
Скидка распространяется на модель Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4A Gigabit Edition в белом цвете. В обычное время он стоит 2190 рублей, но сейчас его можно купить за 1314 рублей.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно ввести промокод «SAVE40» в корзине на стадии оформления заказа. Сэкономить получится 876 рублей. Заказ могут доставить по почте или с курьером домой. При покупке предоставляется гарантия.
Устройство работает в частотных диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 1167 Мбит/с, имеет 4 антенны, 2 LAN-порта.