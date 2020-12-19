Бюджетный роутер Wi-Fi Xiaomi временно продают со скидкой 40%

Скидка распространяется на модель Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4A Gigabit Edition в белом цвете. В обычное время он стоит 2190 рублей, но сейчас его можно купить за 1314 рублей.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно ввести промокод «SAVE40» в корзине на стадии оформления заказа. Сэкономить получится 876 рублей. Заказ могут доставить по почте или с курьером домой. При покупке предоставляется гарантия.