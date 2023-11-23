Бюджетный тупик в Германии поставил под угрозу миллиардное финансирование Intel и TSMC

Бюджетный тупик в Германии поставил под угрозу миллиардное финансирование Intel и TSMCДенег нет, но вы держитесь
Бюрократическая загвоздка в процессе утверждения бюджета Германии может стоить Intel и TSMC миллиардов обещанных субсидий для их заводов по производству микросхем.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Федеральный бюджет Германии на 2024 год, имеющий решающее значение для стимулирования европейского закона о микросхемах, задерживается из-за судебного решения, признавшего перераспределение средств неконституционным.
В условиях, когда обязательства Германии по выделению 22 млрд долларов висят на волоске, обоим чип-гигантам, возможно, придется поглубже залезть в свои карманы или пересмотреть свои амбициозные планы по строительству заводов. Неожиданное бюрократическое препятствие может заставить их искать дополнительных инвесторов или замедлить реализацию своих проектов.
В условиях бюджетного кризиса судьба субсидий остается неопределенной, что ставит Intel и TSMC в тупик в вопросе финансовой поддержки, необходимой для их экспансии в Европе.