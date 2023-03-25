Бывшая девушка Илона Маска использует нейроинтерфейс его конкурента

Создатель стартапа Neurosity рассказал, что действительно прислал певице один из нейроинтерфейсов. Сама Буше сообщила, что эта гарнитура внешне похожа на Neuralink, но «менее продвинутая», потому что стартап «моложе». Кроме того, она не требует хирургического вмешательства, как нейроинтерфейс Neuralink.

Grimes также рассказала, что с помощью гарнитуры может управлять курсором на экране. Изначально устройство Neurosity было предназначено для мониторинга ЭЭГ.