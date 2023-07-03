Бывшая девушка Илона Маска заявила о «режиме демона» у миллиардера

Айзексон провёл два года, изучая жизнь и работу Маска, и заметил, что он может войти в так называемый «демонический режим», в котором проявляет отсутствие сочувствия и становится очень продуктивным.

Термин «режим демона» был придуман бывшей девушкой Маска, певицей Граймс. Она описала данный режим как нечто неприятное, но приносящее результаты.

Согласно Айзексону, Маск обладает маниакальным чувством срочности, что может пугать его сотрудников. Он отмечает, что подобная «тёмная сторона» присутствует у многих успешных личностей.

Айзексон также рассказывает о критике Маска в адрес сотрудников, которая, по его оценкам, в большинстве случаев является конструктивной. Однако иногда Маск оказывается слишком суровым, даже не учитывая серьёзные обстоятельства, например, смерть близкого человека.