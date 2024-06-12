Поскольку такие технологические гиганты, как Apple и Google, сокращают рабочие места, в районе «Долины» наблюдается значительный спад в возможностях трудоустройства: с 2022 года было сокращено около 40 000 рабочих мест в сфере технологий.

Исследование организации по защите прав в области технологий Women Impact Tech, которая изучила данные о рабочих местах и ​​зарплатах в США с 2020 по 2023 год, подтвердило — компании затягивают пояса, сокращая как рабочие места, так и зарплаты. Многим, пишут эксперты, приходится подолгу искать работу, которая платит достаточно, чтобы комфортно жить в районе «Силиконовой Долины».

По данным Women Impact Tech, несмотря на самые высокие зарплаты в сфере технологий в стране, в «Долине» произошло самое большое падение заработной платы по сравнению с другими технологическими центрами: с 2022 по 2023 год она упала на 15%.