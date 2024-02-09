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Наука и технологии
Опубликовано 09 февраля 2024, 23:37
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Бывшего инженера Apple отправили в тюрьму за кражу секретов проекта Titan

Плохие поступки требуют справедливых мер
Сага о Сяолане Чжане, бывшем инженере Apple, который похитил коммерческие секреты, связанные с проектом Titan, инициативой компании по созданию самоуправляемых автомобилей, наконец-то завершилась вынесением приговора. После признания вины в августе прошлого года Чжан был приговорен к 120 дням тюремного заключения с последующим трехлетним освобождением под надзором. Он также должен будет выплатить реституцию в размере 146 984 долларов.

История Чжана служит суровым напоминанием об опасности кражи интеллектуальной собственности в технологической индустрии. В 2018 году, находясь в отпуске по уходу за ребенком, Чжан воспользовался своим доступом, чтобы скачать и забрать конфиденциальную информацию, связанную с Project Titan. Покинув компанию, он присоединился к китайскому стартапу XMotors, разрабатывающему технологию автономного вождения, что стало тревожным сигналом о его истинных намерениях.

Команда безопасности новых продуктов Apple, предупреждённая о подозрительном поведении Чжана, начала расследование, в ходе которого была изучена его сетевая активность. В результате были обнаружены украденные файлы, в том числе подробные схемы печатной платы автономного автомобиля — основного компонента Project Titan.

Хотя первоначальные обвинения предполагали год тюремного заключения, судья в итоге приговорил Чжана к 120 дням. Финансовый штраф служит дополнительным сдерживающим фактором и призван «компенсировать Apple причиненный ущерб».

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#штраф
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#суд
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#Apple