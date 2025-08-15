Наука и технологии
15 августа 2025
1 мин.

Бывшего инженера Intel осудили за передачу секретов Microsoft

Штраф и испытательный срок
Бывший инженер Intel Варун Гупта получил два года испытательного срока и штраф в $ 34 472 за то, что похитил «тысячи файлов», которые, как сообщается, помогли ему устроиться на работу в Microsoft. Гупта проработал в Intel десять лет, а в январе 2020 года перешёл в Microsoft.
Бывшего инженера Intel осудили за передачу секретов Microsoft

Перед уходом из компании он копировал файлы с коммерческими секретами, в том числе презентации с ценовой стратегией Intel. Эти материалы затем использовались Microsoft в переговорах по закупкам процессоров.

Прокурор настаивал на восьми месяцах тюрьмы, подчёркивая, что Гупта неоднократно получал доступ к секретным документам и намеренно их использовал. Защита называла его действия «серьёзной ошибкой суждения» и отмечала, что Гупта уже понёс серьёзные последствия: потерял высокооплачиваемую работу в отрасли и выплатил Intel $ 40 000 по гражданскому иску.

Судья Эми Баджи решила найти компромисс: вместо тюремного заключения Гупта получил два года испытательного срока и штраф, эквивалентный стоимости восьми месяцев тюремного заключения, которых удалось избежать.

