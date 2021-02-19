Наука и технологии
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Бывшего руководителя «Ростелекома» арестовали за взятку
5 млн рублей
В Москве в СИЗО отправили бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере — 5 млн рублей.
В СИЗО Леваков пробудет два месяца. Бывший топ-менеджер компании злоупотреблял полномочиями в сфере закупок. За что именно он получил взятку, следствие не говорит. Сам Леваков своей вины не признаёт.
Обвиняемый был заместителем директора, а именно технического директора макрорегионального филиала «Центр» с 2015 по 2020 год. Левакова уволили после скандала, который произошёл в этом филиале. В прошлом году сотрудники ФСБ обнаружили картельный сговор с участием семи руководителей коммерческих фирм и сотрудниками «Ростелекома». Леваков в деле о картельном сговоре не участвовал. Поэтому его увольнение вызывает много вопросов, пишет «Коммерсант».