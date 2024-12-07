Наука и технологии
Опубликовано 07 декабря 2024, 19:19
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Бывшего сотрудника ASML обвинили в промышленном шпионаже в пользу РФ

Он предстанет перед судом
43-летний российский инженер и бывший сотрудник ASML подозревается в краже коммерческих секретов, в том числе руководств по микрочипам, у голландского производителя станков для чипов.
Бывшего сотрудника ASML обвинили в промышленном шпионаже в пользу РФ
© Ferra

Инженер якобы передавал документы российским организациям, «помогая им развивать производство чипов в стране», пишут СМИ. Взамен он, как подозревается стороной обвинения, получил десятки тысяч евро. ASML подтвердила факт кражи и отметила, что сообщила о случившемся властям, но от дальнейших комментариев отказалась.

Ранее мужчина работал в Mapper Lithography, голландском полупроводниковом стартапе, приобретенном ASML в 2018 году после банкротства Mapper. До этого он работал в российских технологических компаниях.

Этот случай — не первое нарушение безопасности у ASML. В 2019 и 2023 годах бывшие сотрудники компании предположительно похитили конфиденциальные данные в пользу китайских конкурентов.

Российский инженер по-прежнему находится под стражей в Нидерландах, и ему назначено предварительное судебное заседание в Роттердаме.

Источник:NOS
Автор:Максим Многословный
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