Бывшего сотрудника ASML обвинили в промышленном шпионаже в пользу РФ

Инженер якобы передавал документы российским организациям, «помогая им развивать производство чипов в стране», пишут СМИ. Взамен он, как подозревается стороной обвинения, получил десятки тысяч евро. ASML подтвердила факт кражи и отметила, что сообщила о случившемся властям, но от дальнейших комментариев отказалась.

Ранее мужчина работал в Mapper Lithography, голландском полупроводниковом стартапе, приобретенном ASML в 2018 году после банкротства Mapper. До этого он работал в российских технологических компаниях.

Этот случай — не первое нарушение безопасности у ASML. В 2019 и 2023 годах бывшие сотрудники компании предположительно похитили конфиденциальные данные в пользу китайских конкурентов.

Российский инженер по-прежнему находится под стражей в Нидерландах, и ему назначено предварительное судебное заседание в Роттердаме.