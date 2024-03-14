Бывшего вице-президента Meta* обвинили в краже сверхсекретных данных

Meta* утверждает, что Хурана в последние дни работы в компании воспользовался своим доступом, чтобы украсть важные данные. ЦОД — схемы, чертежи и, возможно, протоколы безопасности, поставщики, ИИ-программы, информация о сотрудниках.

Meta* делает акцент на конкретном документе — внутренней электронной таблице, которая якобы содержит информацию о высоко ценимых сотрудниках. Компания подозревает, что Хурана использовал этот список, чтобы переманить талантливых сотрудников для своего нового предприятия.

После ухода Хураны несколько сотрудников Meta*, перечисленных в таблице «Лучшие таланты», перешли в его новую компанию, возможно, из-за информации, которой мог поделиться Хурана.

Meta* требует компенсации ущерба и, возможно, возврата любых доходов, полученных Хураной в результате предполагаемого «неправомерного поведения».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена