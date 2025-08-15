Бывшие партнеры по ИИ Сэм Альтман и Илон Маск обменялись в обвинениях во лжи

Бывшие партнеры по ИИ Сэм Альтман и Илон Маск обменялись в обвинениях во лжиСпорят, кто из них больше лжет
Начал Маск, заявив, что Apple якобы мешает другим ИИ-приложениям, таким как Grok, попасть на вершину App Store, продвигая взамен OpenAI.
Альтман ответил, напомнив о том, что Маск якобы использует свою платформу X для продвижения собственных интересов и нанесения вреда конкурентам. Маск упрекнул Альтмана в лжи и предложил спор через количество просмотров постов. Альтман пошёл дальше и вызвал Маска подписать аффидавит о том, что тот никогда не менял алгоритмы X в своих интересах — в случае согласия он готов извиниться.
Шутливо в спор вмешался чатбот Grok, который, ссылаясь на данные, поддержал позицию Альтмана, отметив, что Маск действительно мог изменять алгоритмы X, а претензия к Apple якобы не подтверждается. Маск попытался оправдаться, заявив, что это «ошибка медиа» и планирует исправить работу Grok.
Несмотря на склоки, в ИИ-соревновании лидирует OpenAI.