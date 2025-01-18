Бывшие руководители OpenAI объединились в новом ИИ-стартапе

Пока что стартап Мурати, который еще не получил названия и находится на ранней стадии развития, привлек около 10 исследователей и инженеров из таких крупных ИИ-компаний, как OpenAI, Google DeepMind и Character AI. У компании пока нет четкого направления развития продукта.

Уход Мурати из OpenAI произошел после периода потрясений в руководстве, который включал внезапное увольнение генерального директора Сэма Альтмана (с его быстрым восстановлением). Во время кризиса Мурати недолго исполняла обязанности временного генерального директора, но вскоре Альтман был восстановлен в должности после того, как сотрудники пригрозили уйти.