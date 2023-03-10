Бывшие сотрудники Apple создают загадочный интеллектуальный гаджет

Humane только что завершила третий раунд финансирования, который принёс стартапу 100 миллионов долларов. У него также есть несколько важных партнёров, в том числе OpenAI и Microsoft.

Неясно, над каким продуктом работает Humane. Тем не менее, было опубликовано несколько патентов, которые создают впечатление, что это устройство будет носимым. В одном из патентов говорится, что устройство сможет проецировать дисплей (возможно, на вашу руку), с которым пользователи смогут взаимодействовать. Согласно другой презентации, гаджет может «брать на себя «микротранзакции, которые когда-то требовали смартфона, а теперь стали ещё быстрее, проще и плавнее с помощью распознавания контекста». Понадобится ли устройству для работы смартфон, неизвестно.