Бывшие сотрудники по ИИ в Tesla перешли в стартап Sunday Robotics

По данным СМИ, в команде Sunday Robotics сейчас около 10 бывших сотрудников Tesla, включая инженеров с многолетним опытом.

Пери Джиа, проработавший почти шесть лет над автопилотом и Optimus, летом этого года ушёл из Tesla, чтобы присоединиться к стартапу. Также летом в компанию пришёл Надиша Амарасингхе, бывший инженер по ИИ-инфраструктуре Tesla с семилетним опытом работы.

Стартап Sunday Robotics основан в 2024 году Ченгом Чи и Тони Чжао, который стажировался для работы над автопилотом Tesla. Сейчас в компании около 50 сотрудников, включая инженеров и специалистов по обучению памяти робота.