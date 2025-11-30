Наука и технологии
Опубликовано 30 ноября 2025, 17:00
1 мин.

Бывшие сотрудники по ИИ в Tesla перешли в стартап Sunday Robotics

Для работы над домашним роботом
Стартап Sunday Robotics нанял нескольких бывших сотрудников Tesla для разработки домашнего робота Memo. Среди них есть специалисты, ранее работавшие над роботом Tesla Optimus и автопилотом.
© Ferra.ru

По данным СМИ, в команде Sunday Robotics сейчас около 10 бывших сотрудников Tesla, включая инженеров с многолетним опытом.

Пери Джиа, проработавший почти шесть лет над автопилотом и Optimus, летом этого года ушёл из Tesla, чтобы присоединиться к стартапу. Также летом в компанию пришёл Надиша Амарасингхе, бывший инженер по ИИ-инфраструктуре Tesla с семилетним опытом работы.

Стартап Sunday Robotics основан в 2024 году Ченгом Чи и Тони Чжао, который стажировался для работы над автопилотом Tesla. Сейчас в компании около 50 сотрудников, включая инженеров и специалистов по обучению памяти робота.