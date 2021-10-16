Бывший американский генерал предупредил о появлении роботов-убийц

Маккристал сообщил журналистам, что уверен: любые запреты на роботов-убийц или на алгоритмы, способные стрелять из оружия и запускать ракеты, обречены на провал. Он считает, что наделение компьютера полномочиями на убийства может быть неизбежным. И это приведёт нас в пугающее будущее.

Бывшего генерала пугает не то, что вырастет число машин-убийц, а то, что даже самая сложна компьютерная программа может допускать ошибки. Кроме того, компьютеры могут взломать противники.

Тем не менее, Маккристал признаёт, что полагаться на людей в условиях современной войны тоже не лучшее решение. Если к США будет приближаться гиперзвуковая ракета, просто не будет времени, чтобы люди отслеживали её и принимали решения.