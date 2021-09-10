Бывший американский военный украл миллионы долларов через интернет-мошенничество

Мошенничеством Джозеф занимался в период с февраля 2018 года по октябрь 2019 года. За это время он наворовал почти $2 млн. Правоохранители узнали, что у Джозефа были сообщники. В основном они нацеливались на пожилых одиноких людей, которые пытались знакомиться в интернете. Мошенники создавали поддельные профили в соцсетях, входили в доверие к жертвам и начинали просить у них деньги.

Также преступники рассылали письма от лица различных ведомств. У жертв вымогали оплату счетов. Среди пострадавших оказалась и организация ветеранов морской пехоты США (US Marine Corps veteran's organization).

В итоге Джозефа арестовали и присудили ему выплату компенсаций жертвам.