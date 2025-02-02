Бывший аналитик с Уолл-стрит помог «уронить» акции Nvidia на 600 млрд долларов

Он задался вопросом, действительно ли крупные технологические компании должны продолжать оплачивать дорогое оборудование Nvidia, предположив, что их расходы вскоре могут замедлиться.

Эмануэль поделился своим подробным анализом в своем блоге и в социальных сетях, таких как Reddit и X (бывший Twitter). Влиятельные фигуры, такие как Чамат Палихапития (канадско-американский венчурный капиталист) и Навал Равикант (предприниматель и инвестор), поддержали его сообщение, и пост быстро стал вирусным — его прочитали тысячи людей, особенно в Сан-Хосе, где находится штаб-квартира Nvidia.

После рынок отреагировал резко: Акции Nvidia упали на 12,5% на открытии торгов, уничтожив около 600 миллиардов долларов из ее рыночной стоимости. Эмануэль считает, что многие сотрудники Nvidia, владеющие крупными опционами на акции, могли быть подтолкнуты к продаже благодаря его анализу.