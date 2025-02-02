Наука и технологии
Опубликовано 02 февраля 2025, 22:35
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Бывший аналитик с Уолл-стрит помог «уронить» акции Nvidia на 600 млрд долларов

Вирусная запись в блоге
В прошлую пятницу Джеффри Эмануэль, бывший аналитик с Уолл-стрит, написал в своем блоге статью объемом 12 000 слов, в которой утверждал, что акции Nvidia слишком переоценены. В своем посте Эмануэль объяснил, что новая китайская компания DeepSeek, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, разрабатывает аналогичные технологии с использованием гораздо меньшего количества дорогих чипов.
Бывший аналитик с Уолл-стрит помог «уронить» акции Nvidia на 600 млрд долларов

© Nvidia

Он задался вопросом, действительно ли крупные технологические компании должны продолжать оплачивать дорогое оборудование Nvidia, предположив, что их расходы вскоре могут замедлиться.

Эмануэль поделился своим подробным анализом в своем блоге и в социальных сетях, таких как Reddit и X (бывший Twitter). Влиятельные фигуры, такие как Чамат Палихапития (канадско-американский венчурный капиталист) и Навал Равикант (предприниматель и инвестор), поддержали его сообщение, и пост быстро стал вирусным — его прочитали тысячи людей, особенно в Сан-Хосе, где находится штаб-квартира Nvidia.

После рынок отреагировал резко: Акции Nvidia упали на 12,5% на открытии торгов, уничтожив около 600 миллиардов долларов из ее рыночной стоимости. Эмануэль считает, что многие сотрудники Nvidia, владеющие крупными опционами на акции, могли быть подтолкнуты к продаже благодаря его анализу.

Источник:MarketWatch
Автор:Максим Многословный
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