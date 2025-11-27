Бывший астронавт NASA столкнулся с угрозой уголовного преследования

Опубликовано 27 ноября 2025, 19:291 мин.
Бывший астронавт NASA столкнулся с угрозой уголовного преследованияПод угрозой суда за призыв не выполнять «незаконные приказы»
Администрация президента США Дональда Трампа начала “юридическое преследование” сенатора-демократа Марка Келли, который также является бывшим астронавтом NASA, пишут СМИ. Причиной стал видеоролик, в котором Келли и пятеро других политиков напомнили военным, что они не обязаны выполнять преступные или незаконные приказы.
© NASA
Трамп назвал это видео «изменой» и заявил в своих соцсетях, что такое поведение является «мятежом» и должно быть сурово наказано.
В ответ Пентагон объявил о начале расследования в отношении Марка Келли. Несмотря на то, что Келли уже давно находится в отставке, его могут вернуть на активную службу для проведения военного трибунала.
Сам Келли защищает свою позицию. Он заявил, что всю свою карьеру — с момента поступления на службу в 22 года — он присягал Конституции США, а не отдельным личностям. Он подчеркивает, что его призыв к военным следовать закону — это не мятеж, а, наоборот, защита основ государства.