Бывший астронавт NASA столкнулся с угрозой уголовного преследования

Трамп назвал это видео «изменой» и заявил в своих соцсетях, что такое поведение является «мятежом» и должно быть сурово наказано.

В ответ Пентагон объявил о начале расследования в отношении Марка Келли. Несмотря на то, что Келли уже давно находится в отставке, его могут вернуть на активную службу для проведения военного трибунала.

Сам Келли защищает свою позицию. Он заявил, что всю свою карьеру — с момента поступления на службу в 22 года — он присягал Конституции США, а не отдельным личностям. Он подчеркивает, что его призыв к военным следовать закону — это не мятеж, а, наоборот, защита основ государства.