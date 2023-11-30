Бывший гендиректор Disney не сдержался и обрушился с критикой на нынешнее руководство

Айгер указал на недавние релизы, включая Onward, Mulan, Lightyear, Encanto и Strange World, предположив, что Disney отступила от своих развлекательных корней. Однако критики утверждают, что эпоха Чапека столкнулась с уникальными проблемами, такими как пандемия, повлиявшая на стратегии создания фильмов.

Но выступление Айгера на этом не закончилось. Он рассказал о столкновении Disney с губернатором Флориды Роном ДеСантисом из-за законопроекта, касающегося сексуальных меньшинств. Он рассказал, что спорная позиция Disney, которая не хотела идти на поводу у закона привела к последствиям: ДеСантис принял ответные меры против компании.

Айгер же пытается исправить ситуацию, выражая заинтересованность в разговоре с ДеСантисом, который ему пока не ответил.