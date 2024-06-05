Бывший гендиректор Google пожертвовал 48 миллионов долларов ЦЕРНу

В условиях обострения технологического соперничества Запада с Китаем это финансирование со стороны частного сектора знаменует собой заметный сдвиг в поддержке чистых исследований, традиционно финансируемых 23 странами-членами ЦЕРН и партнерами-наблюдателями, такими как США, пишут СМИ.

Шарлотта Варакаулле, директор ЦЕРН по международным отношениям, подчеркнула важность изучения различных источников финансирования, включая потенциальные инвестиции ЕС и частного сектора, поскольку срок эксплуатации БАК истекает в конце 2030-х годов.

Поскольку Китай предлагает свой собственный коллайдер, получение денег, столь необходимых для нового коллайдера ЦЕРН, является «жизненно важным», отмечают эксперты.