Бывший глава AliExpress поместил свою проекцию в бутылку

Видео с подарком опубликовали в сети. В нём показана коробка с бутылками вина в специальных боксах. Эти боксы имеют выемку для смартфона. Нужно отсканировать QR-код на коробке для активации проекции, затем положить смартфон в подставку и вставить её обратно в выемку. После этого можно любоваться Джеком Ма, который словно появляется внутри бутылки.

Он говорит: «Работа похожа на воду, а жизнь — на вино. Вода влияет на качество вина, но мы должны жить так, чтобы ощущать вкус вина, а не пустой вкус воды».