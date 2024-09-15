Наука и технологии
Опубликовано 15 сентября 2024, 03:45
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Бывший глава FTX подал 102-страничную апелляцию на свой 25-летний тюремный срок

Сэм Бэнкман-Фрид обжалует приговор
Бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид подал 102-страничную апелляцию, в которой оспаривает свой приговор по семи пунктам уголовного дела и 25-летний тюремный срок. В заявлении, поданном 13 сентября в Апелляционный суд США по второму округу, юридическая команда Бэнкмана-Фрида утверждает, что с ним «несправедливо обошлись», и что присяжные получили неполную информацию о средствах пользователей FTX.
Бывший глава FTX подал 102-страничную апелляцию на свой 25-летний тюремный срок
© Ferra

В апелляции утверждается, что прокуроры представили вводящий в заблуждение рассказ, изобразив Банкмана-Фрида как человека, намеренно вызвавшего крах FTX и присвоившего миллиарды долларов. Команда юристов утверждает, что на это представление повлияла более широкая, предвзятая картина, поддерживаемая СМИ и правительственными чиновниками, которая, по их мнению, неоправданно повлияла на исход судебного разбирательства.

Адвокаты Бенкмана-Фрида также утверждают, что присяжные были введены в заблуждение, ознакомившись лишь с частичной информацией о финансовом состоянии FTX. По их мнению, если бы присяжным была предоставлена более полная информация, включая доказательства того, что FTX располагала активами, потенциально достаточными для погашения задолженности перед клиентами, вердикт мог бы быть иным.

В апелляции содержится требование, чтобы апелляционный суд отменил приговор Банкману-Фриду и назначил новое судебное разбирательство, возможно, с другим судьей.

Источник:CoinTelegraph
Автор:Максим Многословный
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