Бывший глава Google Китай объявил о создании собственного искусственного интеллекта

В отличие от других подобных проектов, Ли хочет создать “глобальную технологическую компанию”, которая сосредоточится на создании платформ ИИ нового поколения и приложений для повышения производительности. Он также хочет предложить “нечто большее”, чем инструменты для общения, создания картин или текстов.

По его словам, ИИ станет наиболее значимой технологией, которая будет способствовать повышению “социальной производительности” в 21 веке.