Бывший глава Google назвал соцсети «громкоговорителями для идиотов»

Шмидт посетовал, что ситуация, в которой соцсети — «громкоговорители для идиотов» — не то, к чему все стремились. По мнению деятеля, пока отрасль не придумает, как разумно действовать сообща, её будут регулировать.

Шмидт также поговорил с журналистами об иске Минюста США против Google. Компанию обвиняют в том, что она ведёт нечестную игру на рынке поисковиков и подавляет конкурентов. Шмидт заявил, что Google Поиск популярен потому, что люди сами предпочитают им пользоваться. Поэтому собеседник считает иск необоснованным.