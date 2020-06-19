Бывший глава Google заявил об опасности Huawei

Шмидт не сомневается в угрозе, которую представляет Huawei для США. Он заявил, что нет никаких сомнений в передаче информации с маршрутизаторов компании в руки государства. Шмидт также сравнил Huawei со шпионскими организациями. При этом бывший глава Google отдал должное техническим специалистам Китая, отметив, что они, возможно, даже лучше западных.

Журналисты напоминают, что Шмидт сейчас сотрудничает с Пентагоном — он занимает пост председателя Консультативного совета по оборонным инновациям.

Недавно Шмидт покинул компанию-владельца поискового гиганта — Alphabet — там он был советником по техническим вопросам. С 2001 по 2011 год Эрик занимал место главы Google.