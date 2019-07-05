Бывший глава «Магнита» рассказал о травле от коллег из-за его пола

Свою историю Ольга поведала журналистам Forbes. На заре карьеры она работала в IT-сфере, а точнее в российских «стартапах» 1990-х. После этого Ольга перешла в металлургическую промышленность, а уже в 2002 возглавила сталелитейную и горнодобывающую компания «Северсталь». Наумовой казалось, что все на неё смотрели свысока, но она справлялась с тяжёлой работой. При этом сама Ольга никогда не обращала внимания на пол сотрудников при найме на работу. Один из её коллег в «Северстали» однажды сказал ей: «Как ты можешь брать Лену на работу? Как она вообще может делать эту работу, не имея члена?». Но Ольгу такими увещеваниями было не смутить. Она лишь посмеивалась: «А что ты такое, интересно, членом делаешь на работе?... Со временем стало понятно, что ими меряются…».

В 2013 году Наумова стала генеральным директором Retail X5 Group, а в 2018 — главой совета директоров «Магнита». Её уход из компании, по словам женщины, не был связан с сексизмом.