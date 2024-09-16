Бывший глава отдела робототехники Google успокоил людей с боязнью ИИ-роботов

Проект Everyday Robotics, на который было потрачено семь лет и значительные средства, был завершен в феврале 2023 года. Несмотря на то, что роботы справлялись с такими задачами, как уборка стола и сортировка мусора, они не дотягивали до «грандиозной идеи» e2e-обучения, когда роботы будут автономно справляться со сложными задачами. Брондмо отмечает, что для достижения такого уровня автономности потребуются обширные данные из реального мира, в которых могут участвовать миллионы роботов.

Он подчеркивает, что, хотя роботы, подобные моделям Boston Dynamics, захватывают внимание общественности, практические, полезные роботы для повседневных задач остаются далекими от реализации. Он критикует нынешнее внимание к минимально жизнеспособным продуктам и неприятие аппаратного обеспечения в венчурном капитале, полагая, что для существенного прогресса потребуется «терпение и долгосрочные инвестиции».