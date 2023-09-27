Бывший главный дизайнер Apple обсудил новый проект с создателем ChatGPT

Хотя конкретные детали проекта пока не разглашаются, его целью является создание аппаратного обеспечения, предназначенного для эпохи искусственного интеллекта.

Примечательно, что генеральный директор SoftBank Масайоши Сон (Masayoshi Son), по слухам, также участвовал в переговорах между Айвом и Альтманом.

OpenAI известна как разработчик ChatGPT - широко распространенного чат-бота на основе искусственного интеллекта, способного отвечать на вопросы, генерировать контент и даже писать код.

По совпадению, компания Apple работает над созданием собственного конкурента ChatGPT, получившего внутреннее название «Apple GPT». Такое развитие событий добавляет интриги, поскольку Айв, который когда-то был идейным вдохновителем Apple, теперь может быть вовлечен в проект, который потенциально может конкурировать с Apple.