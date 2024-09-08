Бывший главный дизайнер Apple представил одежду на магнитах

Центральным элементом коллекции является куртка «три в одном», сочетающая в себе жилет с пуховым наполнителем, известный как Moncore, и сменные внешние «слои», включая куртку, парку и пончо с капюшоном. Каждый слой изготовлен из единого, бесшовного куска переработанного нейлона, тщательно сложенного для придания ему формы.