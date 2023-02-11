Бывший главный дизайнер Apple создал герб коронации Карла III

Айв, получивший, кстати, рыцарское звание от королевы Елизаветы II в 2012 году, покинул компанию Apple в 2019 году, чтобы создать LoveFrom.

"Для нас большая честь внести свой вклад в это знаменательное событие, и наша команда очень гордится этой работой", - сказал Айв в заявлении по поводу эмблемы. "Дизайн был вдохновлен любовью короля Чарльза к планете, природе и его глубокой заботой о мире природы".

Этот герб не является первой работой Айва и LoveFrom для короля Карла, сообщает The Verge. В 2021 году в партнерстве с тогдашним принцем Уэльским дизайнерская фирма также изготовила печать Terra Carta. Печатью отмечают компании, которые демонстрируют изменяющие рынок инновации и помогают "вывести нашу планету на принципиально более справедливую устойчивую и процветающую траекторию".